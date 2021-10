BASSO VICENTINO – Ladri scatenati: 6 fra furti e tentati furti in un solo paese

Raffica di sopralluoghi di furto dei carabinieri a Barbarano Vicentino dove nella notte fra l’11 e il 12 ottobre i ladri hanno colpito in diverse abitazioni, spesso non trovando alcunché da rubare ma danneggiando le abitazioni nelle operazioni effrazione.

Un primo intervento è stato effettuato in via Carampin dove ignoti sono entrati nel garage forzando il basculante esterno e asportando una mountain bike da bambino e una bici da corsa da uomo marca Liotto. Il valore è in corso di quantificazione. Tentato furto nell’abitazione vicina dove i ladri hanno danneggiato la lamiera del basculante per entrare ma non hanno rubato nulla. Terzo intervento in un’abitazione della stessa via dove è stato forzato e danneggiato il basculante del garage ma non è stato rubato nulla.

Furto in via Marinoni sempre a Barbarano. I ladri sono entrati all’interno di un appartamento ed hanno rubato un portafogli contenente la somma di 125 euro. Altri due interventi in via Vittorio Veneto dove i ladri hanno danneggiato i basculanti di due garage senza però trovare nulla da rubare