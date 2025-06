Bassano – Per il centenario della Baxi chiude per un giorno Parco Ragazzi del ’99

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In occasione dei 100 anni della Baxi, per l’intera giornata di venerdì 6 giugno 2025, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, è prevista la chiusura totale al pubblico del Parco Ragazzi del ’99.

Sempre in occasione di tale evento, e sempre per l’intera giornata di venerdì, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli nella parte nord del parcheggio Prato 1, in Prato Santa Caterina ad eccezione dei mezzi autorizzati dall’organizzazione.

Il divieto di sosta, sempre 24 ore su 24, è istituito anche nel tronco est di via Santa Caterina e in via Santo Stefano, per consentire le operazioni di installazione e smontaggio delle strutture funzionali all’evento, fino a mercoledì 11 giugno 2025.