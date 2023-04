BASSANO – Nuovi attraversamenti pedonali per la sicurezza di pedoni e ciclisti

L’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per alcuni interventi in tre punti critici della città con l’obiettivo di mettere in sicurezza la circolazione di pedoni e ciclisti.

In via Carpellina è prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale in corrispondenza del nuovo centro diurno per persone con disabilità Anfass Casa Rubbi, in risposta a una richiesta arrivata dallo stesso istituto per agevolare l’accesso al centro dei cittadini, e soprattutto degli ospiti, in una strada spesso trafficata in quanto utilizzata dai veicoli per evitare i congestionamenti sulla parallela SS 47 Valsugana. Tra gli interventi previsti, un breve tratto di marciapiede nel lato di Casa Rubbi, l’eliminazione dei tratti di spartitraffico in corrispondenza delle nuove strisce pedonali e un’apposita segnaletica verticale per mettere in evidenza l’attraversamento ai veicoli in transito.

In via Cereria, in prossimità dell’intersezione con via Ricci, in corrispondenza di una fermata dei mezzi di trasporto pubblici molto frequentata soprattutto dagli studenti dei vicini plessi scolastici (Liceo Brocchi e Istituto Graziani), sarà potenziato l’attuale attraversamento pedonale con uno spostamento dello stesso verso nord al fine di agevolare la fermata degli autobus una volta oltrepassata la segnaletica, la realizzazione di un’isola salvagente al centro della carreggiata e una segnaletica verticale per mettere in risalto l’area di passaggio pedonale ai veicoli in transito.

All’incrocio tra via Capitelvecchio e via Tasso è infine previsto un nuovo attraversamento pedonale per collegare i marciapiedi delle due strade con abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l’abbassamento di una cordonata esistente.

“Siamo pronti a mettere in sicurezza altri tre punti della città dove spesso si incrociano molti veicoli, e soprattutto pedoni o ciclisti che necessitano di circolare senza correre rischi o affrontare ostacoli. La spesa complessiva degli interventi è di 20 mila euro” è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta.