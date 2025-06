Bassano, divieto di transito in via Matteotti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In occasione di lavori per il ripristino dell’intonaco del cornicione del palazzo municipale, nei giorni 30 giugno e 1° luglio 2025, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, è istituito il divieto di transito veicolare in via Matteotti con l’obbligo di svolta a destra su via Marinali per i veicoli provenienti da via Bellavitis e transitanti su piazza Libertà.

Il divieto sarà istituito per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento.