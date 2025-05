Bassano: consegnati in municipio i diplomi di primo soccorso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Sindaco Nicola Finco ha ospitato in municipio la sezione di Bassano del Grappa dell’Associazione Italiana Soccorritori, fondata nel 1982, per la consegna dei diplomi di partecipazione all’ultimo corso di Primo Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare, concluso alla fine del 2024. Al corso hanno partecipato circa quaranta giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, alcuni dei quali frequentanti il Servizio Civile Universale nel Comune di Bassano del Grappa.

“Ringrazio l’Associazione Italiana Soccorritori per l’impegno costante assicurato nello svolgimento di un servizio fondamentale sul territorio e per la capacità di coinvolgere ogni anno tantissimi giovani, che oltre ad essere preparati e abilitati per intervenire in casi di emergenza nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici, presteranno servizio di volontariato in pronto soccorso e faranno formazione nelle scuole. Un importante esempio di dedizione verso la comunità che merita il nostro plauso e sostegno” è il commento del Sindaco Finco.