Bassano – “Ciak, si gira!”, cambia la viabilità
Modifiche alla viabilità per riprese cinematografiche in centro storico
In occasione delle riprese cinematografiche per la produzione di un nuovo film per la televisione, su richiesta della società Pepito Produzione srl, a partire da lunedì 17 novembre e fino a domenica 23 novembre 2025 sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:
– Via Bellavitis: divieto di sosta 0/24 con rimozione nella zona a parcometro – lato sud – compresa tra i civici 2 e 18 dalle ore 08.00 del 17 novembre fino alle ore 23.59 del 19 novembre;
– Via Schiavonetti: divieto di sosta 0/24 con rimozione tra i civici 14 e 22 dalle ore 00.00 del 17 novembre alle ore 23.59 del 18 novembre;
– Via Campo Marzio: divieto di sosta 0/24 con rimozione nel lato est dal civico 7 al civico 23 e nel lato ovest dal civico 12 al civico 32 dalle ore 20.30 del 18 novembre alle ore 18.00 del 19 novembre;
– Via Portici Lunghi: divieto di transito lungo la via, eccetto aventi titolo, con istituzione di un senso unico alternato dal civico 13 fino all’intersezione con Piazza Liberta per agevolare gli aventi titolo lungo la via, nonché divieto di sosta 0/24 con rimozione dal civico 13 fino a via Porto di Brenta (entrambi i lati) nella giornata del 19 novembre dalle 08.00 alle 16.00;
– Via San Sebastiano: divieto di sosta 0/24 con rimozione sul lato est tra i civici 7 e 11 dalle ore 13.00 del 20 novembre alle ore 2.00 del 21 novembre;
– Vicolo Ca’ Rezzonico: divieto di transito lungo la via a partire dall’intersezione con Via Belvedere, eccetto aventi titolo, nonché divieto di sosta 0/24 con rimozione tra i civici 7 e 13/b su entrambi i lati dalle ore 11.00 del 21 novembre alle ore 17.00 del 22 novembre.