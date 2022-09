Autostrada in tilt: tamponamento a Montebello

Gravi disagi in autostrada A4 in direzione Venezia stamane. In seguito ad un tamponamento fra due autocarri avvenuto intorno alle 7 all’altezza di Montebello, si sono create lunghe code in direzione Venezia. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. I conducenti dei due veicoli sarebbero rimasti feriti, ma non è nota la gravità della loro condizione. Le code in direzione Venezia superano i 10 km