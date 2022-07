Auto a fuoco in Valdastico Sud

Poco prima delle 18:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31 Valdastico per l’incendio di un’auto: illeso il conducente. L’autista stava percorrendo l’autostrada, quando all’altezza dello svincolo di Santa Maria d’Adige si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso, mentre l’auto si incendiava. I pompieri accorsi da Este con due automezzi, hanno spento l’auto e la sterpaglia circostante l’autostrada andata a fuoco. In corso di ultimazioni le operazioni di raffreddamento per la rimozione in sicurezza del mezzo. Sul posto il personale di autostrada.