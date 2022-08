Attivo il canale Telegram del Comune di Brendola

Comunicare e informare con immediatezza, rapidità, efficacia i cittadini. Con questo intento

l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Bruno Beltrame, ha attivato il canale di

comunicazione istituzionale “COMUNE DI BRENDOLA” su TELEGRAM, applicazione

scaricabile facilmente e gratuitamente su smartphone o tablet.

Con Telegram attivo sul cellulare, gli utenti che si uniranno al canale riceveranno una notifica

direttamente sull’applicazione ogni volta che sarà pubblicato un nuovo messaggio da parte

dell’Amministrazione Comunale. I cittadini potranno essere così informati in tempo reale in

merito allo svolgimento di manifestazioni, eventi, avvisi pubblici, modifiche alla viabilità e

molto altro ancora.

Un’attenzione particolare sarà riservata alle associazioni di Brendola, che grazie al canale

Telegram del Comune, potranno dare ancora maggior risalto alle loro attività.

Privacy e tutela dati sono assicurati direttamente dai termini di utilizzo di Telegram.

Si evidenzia che NON E’ POSSIBILE RISPONDERE AI MESSAGGI RICEVUTI SUL CANALE TELEGRAM, che è utilizzato dall’Amministrazione Comunale esclusivamente per la

diffusione di informazioni istituzionali, avvisi e comunicati.

Il canale Telegram del Comune di Brendola si aggiunge agli altri servizi di comunicazione

istituzionali già attivi quali il sito internet e il notiziario comunale “Brendola è”.

Per seguire il Comune di Brendola su Telegram è necessario scaricare l’applicazione gratuita sul proprio smartphone o tablet (è disponibile anche la versione destkop) secondo le

indicazioni di seguito riportate:

1 – scarica l’App Telegram sul tuo smartphone o tablet da PlayStore (Android) o AppStore

(IOS) – in alternativa associare il tuo numero di telefono a Telegram web, consultabile da pc

2 – accedi all’app inserendo il tuo numero di telefono;

3 – all’interno dell’app, nel campo di ricerca posto in alto cercare “COMUNE DI BRENDOLA”;

4 – una volta individuato il canale “COMUNE DI BRENDOLA” cliccare sul nome per accedervi e cliccare sul comando “UNISCITI” che compare in basso sulla schermata: l’attivazione

è così completata.