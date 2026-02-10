CRONACA
10 Febbraio 2026 - 15.15

Assalto al portavalori Battistolli: uno dei fermati è un ex militare

REDAZIONE
AGI – È caccia ai banditi che ieri sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, hanno assaltato un furgone portavalori. Il blitz è scattato con l’incendio di un mezzo pesante, utilizzato per bloccare entrambe le carreggiate e isolare la zona. Le fiamme hanno avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.Il commando armato era composto da almeno quattro persone, giunte sulla Statale a bordo di un’auto di colore blu, un’Alfa Romeo con lampeggiante esterno. I banditi hanno finto di essere agenti di scorta per confondere le acque e trarre in inganno i vigilantes. Non indossavano divise ed avevano i volti coperti. Hanno fatto scendere le guardie giurate dal mezzo e poi hanno provato a farlo saltare in aria.

