Asiago: oltre 1 milione di euro per le scuole

Ammontano ad oltre 1 milione di euro gli interventi realizzati a favore dell’Istituto Comprensivo “Patrizio Rigoni”di Asiago.



“Sull’edilizia scolastica continuiamo ad investire, per accrescere la sicurezza, potenziare il risparmio energetico, aumentare servizi e la qualità della scuola della nostra città. Sono i luoghi della formazione e della crescita, sui quali Asiago sta compiendo importanti investimenti ed opere di riqualificazione” commenta Roberto Rigoni Stern, sindaco della Città di Asiago “Tutti gli alunni dell’istituto entreranno in una scuola migliore”.



In corso, inoltre, ci sono ulteriori interventi per adeguare gli spazi lasciati liberi dall’Istituto Alberghiero, all’accoglienza dei bambini della scuola dell’infanzia e per la realizzazione di un nuovo, grande, parco giochi.

Soddisfazione arriva anche da parte di Alessio Barolo,consigliere delegato all’istruzione della Città di Asiago, auspicando, tra l’altro, che il nuovo “Laboratorio Scuola all’aperto – Parco giochi”, la zona didattica e ludica per il quale l’Amministrazione comunale ha investito più di 300 mila euro, possa essere realizzato in tempi brevi.