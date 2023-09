Asfaltature, in arrivo con la Primavera lavori per oltre 720 mila euro

Con un progetto già pronto per essere appaltato e uno appena approvato ieri dalla giunta, il Comune si avvia ad asfaltare strade per 728 mila euro.

I cantieri apriranno in primavera e riguarderanno sia strade ad elevata percorrenza (400 mila euro) sia strade di quartiere (328 mila euro).

«Da aprile a giugno – dichiara l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller – metteremo a posto una quindicina di strade rilevanti della città. Si tratta di strade ad elevata percorrenza e di strade di quartiere, in particolare nella zona ovest della città, tutte con fondo stradale piuttosto dissestato e la presenza di rattoppi e cedimenti. Sarà nostra cura predisporre un piano organico che, opportunamente diluito nei mesi primaverili adatti a questo tipo di interventi, eviti sovrapposizioni e interferisca il meno possibile sulla fluidità del traffico cittadino».

Con il progetto del valore di 400 mila euro, approvato ieri dalla giunta comunale, si interverrà dunque su strade caratterizzate da intenso traffico veicolare, che hanno oramai raggiunto il limite di vita utile della pavimentazione e richiedono un risanamento degli strati più profondi.

Si tratta di corso santi Felice e Fortunato, nel tratto davanti al complesso Ulss di San Felice, di viale Battaglione Framarin, nel tratto tra viale Mazzini e via Cengio, di viale d’Alviano, di via Fra Paolo Sarpi e di via Galilei.

Il secondo progetto, approvato dalla precedente amministrazione prima dell’estate e lasciato temporaneamente in stand by dalla Stazione unica appaltante della Provincia che ha dovuto dare precedenza alle gare finanziate con fondi Pnrr, riguarda l’asfaltatura di strade di quartiere dell’area ovest della città.

Si interverrà in via Brigata Granatieri di Sardegna, nel tratto tra viale del Sole e via Biron di Sotto, via Brigata Regina, via Emanuele Filiberto di Savoia, via Monte Vodice, via Battaglione Aosta, via Battaglione Monte Spluga, via De Amicis e viale del Mercato Nuovo, tra viale Crispi e via Sella.

Lungo queste vie che presentano un fondo stradale molto ammalorato, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale fino a 10 centimetri di profondità.