Arriva il Natale nei mercati di Campagna Amica

Un Natale buono con Campagna Amica. È questo l’incipit della campagna natalizia 2022 di Campagna Amica e Coldiretti Vicenza, da sempre in prima linea per garantire ai vicentini un’offerta alternativa di qualità e distintiva del territorio, per festeggiare il Santo Natale.

“Proporre ai consumatori alimenti di qualità e rappresentativi del territorio è la nostra missione – spiega il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – per questo anche per il Natale ormai alle porte proporremo una serie di attività dedicate a bambini ed adulti e, naturalmente, non potranno mancare i tradizionali cesti di Natale con i prodotti tipici del territorio”.

Sarà impossibile non leccarsi i baffi, anche solo guardando la ricca proposta delle aziende produttrici che rendono vivi i mercati di Campagna Amica e Coldiretti Vicenza.

Da questo sabato 3 dicembre, dalle 9 alle 13, per i visitatori del mercato coperto di Vicenza, in contra’ Cordenons 4 a Vicenza, sarà possibile scegliere i prodotti per confezionare il proprio cesto creato su misura per le proprie necessità o da donare ad amici e familiari.

“Regalare dei prodotti agroalimentari è sempre un pensiero apprezzato – aggiunge il presidente Cogo – specie di questi tempi, in cui abbiamo ripreso a riposizionare nella piramide delle priorità le cose di vero valore, quindi anche il cibo. Si tratta di un dono utile, che sicuramente non andrà riposto in un armadio, ma consumato in compagnia”.

I prodotti di Campagna Amica, infatti, sono artefici di un sano e benefico stato d’animo. Consumare del cibo in compagnia, non vi sono dubbi, è un modo piacevole per trascorrere il proprio tempo. Fa bene all’anima e dona dei momenti di spensieratezza di cui ciascuno ha bisogno per spezzare i ritmi frenetici della vita.

Altri appuntamenti che accompagnano al Natale con i mercati di Campagna Amica. Venerdì 16 dicembre, al mercato di Campagna Amica di Creazzo, avrà luogo l’evento “W il broccolo fiolaro!” per la promozione del caratteristico ortaggio materia prima di straordinari piatti della tradizione vicentina.

Sabato 17 dicembre, invece, al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, in contra’ Cordenons 4 a Vicenza, verrà proposto un divertente ed istruttivo laboratorio di cucina per bambini: “I dolci delle feste”, a cura del Mondo di Bu e, con l’occasione, verrà presentato il libro “Bambini coraggiosi a scuola di cucina”.

Il brindisi natalizio nei mercati di Campagna Amica della provincia di Vicenza. A partire dal 17 dicembre, i mercati di Campagna Amica della provincia di Vicenza proporranno il tradizionale brindisi di Natale. A rompere il ghiaccio sarà, sabato 17 dicembre dalle 8 alle 13, il mercato di Campagna Amica di Malo (Cantina Vitevis), seguiranno domenica 18 dicembre dalle 9 alle il mercato di Campagna Amica di Bassano del Grappa (Borgo Angarano), lunedì 19 dicembre; dalle 8 alle 12 il mercato di Campagna Amica di Thiene (Bosco dei Preti) e dalle 14 alle 18 il mercato di Campagna Amica di Schio (Giardineria Drago), martedì 20 dicembre: dalle 8.30 alle 13 il mercato di Campagna Amica di Vicenza (Piazza delle Erbe), dalle 8 alle 12 il mercato di Campagna Amica di Monticello Conte Otto (Monumento Vigardolo), dalle 15 alle 18 il mercato di Campagna Amica di Castelnovo di Isola Vicentina (Piazza San Vitale), mercoledì 21 dicembre dalle 14.30 alle 18 il mercato agricolo ai Castelli di Montecchio Maggiore (Piazza Carli), giovedì 22 dicembre dalle 8 alle 12.30 il mercato di Campagna Amica di Marostica (Piazzale Stazione), venerdì 23 dicembre: dalle 8 alle 12.30 il mercato di Campagna Amica di Creazzo (Piazza San Marco), dalle 14 alle 18.30 il mercato di Campagna Amica di Vicenza (Via Gen. Dalla Chiesa – Ca’ Balbi), sabato 24 dicembre: dalle 8 alle 12.30 il mercato di Campagna Amica di Malo (Cantina Vitevis) ed il mercato di Campagna Amica di Grisignano di Zocca (Piazza Europa Unita).