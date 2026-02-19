Arcugnano, Simona Siotto si candida a sindaco: lancio al Lago di Fimon e via al tour nelle frazioni

Prende ufficialmente il via ad Arcugnano la corsa alle prossime elezioni comunali. Sabato 21 febbraio alle ore 11, sulle rive del Lago di Fimon, Simona Siotto presenterà la sua candidatura a sindaco, dando avvio a un percorso di incontri diffusi nelle frazioni e nelle principali località del territorio.

La scelta del Lago di Fimon non è casuale: luogo simbolo del comune, rappresenta l’unione tra natura, comunità e identità locale. Da qui partirà un progetto che punta sull’ascolto diretto dei cittadini e sulla costruzione condivisa delle priorità amministrative.

«Vogliamo aprire un dialogo concreto con chi vive ogni giorno il territorio – afferma Siotto – per raccogliere idee, bisogni e proposte e trasformarli in una visione chiara per il futuro di Arcugnano». Dopo la conferenza stampa, infatti, sarà presentato un calendario di appuntamenti nelle frazioni, pensati come momenti di confronto aperto nelle piazze e nei luoghi simbolo della comunità.

Avvocato cassazionista, attualmente consigliera comunale a Vicenza, eletta nel 2023, Siotto ha ricoperto nel precedente mandato il ruolo di assessore alla cultura e all’ambiente. Nel suo percorso istituzionale ha seguito temi legati alla valorizzazione del territorio, alla tutela ambientale e alla partecipazione civica.

La candidatura si propone di mettere al centro le diverse realtà di Arcugnano, con attenzione alla qualità della vita nelle frazioni, allo sviluppo sostenibile e al rafforzamento del tessuto culturale e sociale del comune. Sabato, al Lago di Fimon, il primo passo ufficiale verso la sfida elettorale.