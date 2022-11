Anziano scompare, iniziate le ricerche: forse è salito su trano sbagliato

Un appello urgente è stato rilanciato in queste ore sui social per la ricerca di un uomo scomparso. Si tratta di Mario Putin, di 75 anni, residente a Villaverla. Si sono perse le sue tracce alle 10 di martedì 22 novembre. Secondo quanto si apprende si trovava assieme alla moglie e si stava recando a Venezia in treno, ma mentre la donna stava facendo i biglietti, sarebbe salito su un altro treno. L’uomo soffrirebbe di una patologia neurodegenerativa. Sarebbe stato avvistato a zona Lerino di Torri di Quartesolo. Al momento della scomparsa indossava un piumino imbottito grigio, dei pantaloni color muschio, un maglione a righe orizzontali, scarpe nere e aveva uno zaino blu. Chiunque lo avesse visto è pregato di contattare le forze dell’ordine

o il numero 3460270665.