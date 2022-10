Anziano cade camminando: interviene il Soccorso Alpino

Attorno alle 15.50 il Soccorso alpino di San Vito di Cadore è intervenuto in località La Scura, dove, mentre stava facendo una passeggiata, un 83enne era inciampato cadendo in avanti sul sentiero. L’uomo, di San Vito di Cadore (BL), che aveva dato l’allarme, era stato poi sentito e assistito da alcune persone poco distanti. Raggiunto da una squadra, l’anziano, che aveva riportato un probabile trauma alla spalla ed escoriazioni sul viso, è stato imbarellato e trasportato per 200 metri fino alla strada, dove attendeva l’ambulanza.