Anziana cade e viene soccorsa dalla polizia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Squadra Volanti della Questura è intervenuta in via Palemone a seguito di una richiesta di aiuto sentita da parte di un cittadino da un condominio. Le urla erano di una signora, caduta in caso e non più in grado di rialzarsi. Gli agenti sono riusciti a mettersi in contatto con la donna e tranquillizzarla prima dell’arrivo del Suem-118 e dei Vigili del Fuoco, allertati dalla centrale operativa della Questura.

Per mezzo dell’autoscala, riuscivano quindi ad entrare da una finestra lasciata socchiusa e potevano così raggiungere l’anziana signora che, ancora scossa per la brutta avventura, ringraziava i suoi soccorritori.

Grazie all’intervento della Polizia, quindi, la signora poteva essere affidata alle cure del figlio, avvisato dagli Agenti su quanto accaduto.