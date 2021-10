Anguillara e la cittadinanza a Bolsonaro: letame e vernice sulla facciata del municipio

La scritta “Fora Bolsonaro” e del letame vicino: è ciò che è apparso stamattina sulla facciata del municipio di Anguillara. L’edificio comunale è stato imbrattato questa mattina da ignoti per protestare contro la contestata decisione dell’amministrazione di conferire la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile Jair Bolsonaro, tema che già da qualche giorno sta facendo discutere. L’azione è stata rivendicata su Facebook dal gruppo antagonista “Rise Up 4 Climate Justice”, secondo cui, testuali parole: “la figura di Bolsonaro rappresenta perfettamente il modello capitalista, predatorio, distruttivo e colonialista contro cui lottiamo. Uno dei grandi potenti della terra, negazionista della crisi climatica e responsabile di aver distrutto 8.500 km quadrati di foresta amazzonica”. Poi gli attivisti concludono con: “ci opporremo ai distruttori del nostro pianeta qui e ovunque!”. Il presidente Bolsonaro è atteso ad Anguillara per una visita privata al termine del G20 di Roma che si concluderà domenica 31 ottobre, ma in città cresce la tensione.