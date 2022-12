Un uomo di 45 anni è morto stamane in via Lago di Carezza ad Altavilla Vicentina. Sarebbe andato in arresto cardiaco mentre era alla guida della propria auto, intorno alle 7.30. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno allertato subito il Suem 118, accorsi tempestivamente. Inutili i tentativi di rianimarlo