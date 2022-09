Alex Zanardi è tornato a casa: ha lasciato il San Bortolo

Alex Zanardi lascia il San Bortolo di Vicenza. L’ex pilota è stato dimesso ieri dal reparto di riabilitazione dell’ospedale dove è rimasto ricoverato per 76 giorni. L’ex campione di automobilismo che da due anni è costretto a vivere attaccato ai macchinari per un drammatico incidente avvenuto nel corso di una gara di handbike nel Senese, era a Vicenza da mesi, dopo che un incendio era divampato nella sua villa, a Noventa Padovana. Ad andare a fuoco era stato l’impianto fotovoltaico, che avrebbe potuto pregiudicare i macchinari che aiutano Zanardi a vivere. Alla luce di questa situazione i familiari dell’ex pilota avevanocosì optato, in via precauzionale, per il trasferimento a Vicenza, dove già dalla fine di aprile del 2021 Zanardi ha trascorso diversi mesi.