Alessia: una vicentina prodigio assessore a Milano

P.U.

“Ogni volta che ho avuto paura, ho scelto di avere coraggio”. Sono onorata della nomina di Assessore al lavoro e allo sviluppo economico presso #comunemilano. Ci metterò il massimo impegno. A volte i sogni diventano realtà; altre volte la realtà è ancor meglio dei sogni. Un immenso grazie a tutti quelli che lo hanno reso possibile”

Questo il messaggio facebook di Alessia Cappello, 35enne vicentina nominata assessore della Giunta Sala a Milano. Di coraggio e di forza ne ha avuta a sufficienza. Originaria di Montecchio Maggiore, a 18 anni si è trasferita a Milano per frequentare l’Università Cattolica. Poi un master Publitalia. Prima di emergere a livello nazionale con la nomina a coordinatrice di Italia Viva, nel suo passato anche uno stage a Tva Vicenza, che evidentemente non le valse il riconoscimento di indubbie capacità. Ma fuori dal clima asfittico di Vicenza Alessia ha sfondato in Italia ed ora guiderà uno degli assessorati più importanti di Milano, attraverso il quale passa il futuro della città più europea d’Italia.

In un’intervista a linkiesta.it dello scorso un piccolo tratto che descrive la sua personalità (LINK)

Non è stata negli scout, ma aiutava i bambini a fare i compiti e ad ammazzare il tempo all’oratorio a Vicenza. Per esempio, a casa, ha avuto grandi donne: «La mia bisnonna e la nonna sono state direttrici delle poste a Solarino, mia madre è medico e mi ha insegnato a essere subito indipendente: ho imparato a prepararmi il pranzo da sola e a sopportare qualunque acciacco, si sa che i figli dei medici devono avere almeno 40 di febbre perché il genitore prenda seriamente in considerazione il loro stato di salute. Infatti, saper resistere mi ha aiutato. Mi ha formato. Ho vissuto per due anni di fila in un appartamento a Milano senza riscaldamento, per dire. Ho la fortuna che mi ammalo raramente».