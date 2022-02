Al via lavori acquedotto a Borgo Berga: cambia la viabilità

Vicenza, la prossima settimana lavori di rinnovamento dell’acquedotto a Borgo Berga (sotto: l’infografica)



Lavori al via il 28 febbraio, in previsione dei programmati interventi di asfaltatura da parte del Comune

Sarà avviato la prossima settimana, a partire dal 28 febbraio, un cantiere di Viacqua sulla rete acquedottistica di Borgo Berga con l’obiettivo di rinnovare le condotte idriche della zona.

Consapevole di intervenire in un’area fortemente trafficata, Viacqua ha concordato con la ditta esecutrice dei lavori un cronoprogramma volto a ridurre al minimo le interruzioni stradali e le deviazioni della viabilità.

Dal 28 febbraio al 2 marzo, approfittando dei minori flussi di traffico conseguenti alla chiusura delle scuole per la pausa di Carnevale, verrà chiuso alla circolazione il tratto tra le scalette di Monte Berico e il civico 22 di Borgo Berga.

Sarà tuttavia consentita la svolta da via Gallo (fronte Tribunale) in direzione Riviera Berica, parcheggi interrati e via Oliva.

L’accesso ai parcheggi, al supermercato, al Tribunale e alla Riviera Berica, per chi proviene da viale Risorgimento Nazionale sarà, pertanto, garantito mediante l’istituzione di una deviazione lungo viale Margherita, viale dello Stadio e via Gallo.

Successivamente e fino al 13 marzo, la circolazione sarà riaperta con restringimento della carreggiata.

Dal 14 marzo in poi, si passerà ad un senso unico di marcia, nel tratto tra via Oliva a via Tiepolo, con direzione verso Vicenza Centro, per consentire la posa delle condotte.

In uscita da Vicenza (provenienza da piazzale Fraccon) verrà istituita la direzione obbligatoria a sinistra su via Oliva, con la possibilità di ricongiungersi a viale della Riviera Berica attraverso via Gallo e viale dello Stadio.

Per rendere di facile comprensione ogni step di cantiere è stata sviluppata una mappa (in allegato) che servirà anche per la comunicazione in loco.

“Per ridurre gli sprechi d’acqua potabile dovuti a perdite da condotte vetuste o danneggiate, obiettivo determinante per la sostenibilità ambientale del nostro territorio, non possiamo evitare di intervenire talvolta su snodi viabilistici importanti, come quello di Borgo Berga – spiega il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman Interventi come questo comportano un fondamentale lavoro sinergico tra i vari attori in campo. Per questo i nostri operatori si confrontano periodicamente con il personale tecnico dei comuni, i direttori lavori e le ditte appaltatrici, studiando i piani di cantiere che arrechino il minor disagio possibile alle utenze e a chi fruisce delle aree.”