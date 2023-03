Al via la riqualificazione del centro di medicina integrata

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori più ampi che accoglieranno tre nuovi medici sul territorio

È stata approvata in Consiglio Comunale la variazione al bilancio per la riqualificazione del Centro di Medicina Integrata di Altavilla Vicentina.

La sede della medicina di gruppo, attiva in via Puccini ad Altavilla da oltre 25 anni, è un ritenuta un servizio essenziale per assicurare un’assistenza sanitaria uniforme a tutti i cittadini.

La riqualificazione del centro medico vedrà innanzitutto un ampliamento degli spazi ricettivi rivolti all’utenza, grazie all’annessione di alcuni locali contigui di proprietà del comune. Il progetto includerà, inoltre, la sostituzione dell’intera pavimentazione, usurata dal tempo, il montaggio di nuovi serramenti, che permetteranno un maggior risparmio energetico sia d’estate che d’inverno, la ritinteggiatura delle pareti interne e una riorganizzazione degli spazi con la conseguente nuova apertura di tre laboratori.

La sede, così ampliata, consentirà di ospitare un numero maggiore di medici, fino ad un massimo di 7, a disposizione dell’intera utenza sul territorio comunale, comprese le frazioni.

I lavori finanziati dal comune con una spesa complessiva di 120 mila euro, inizieranno nelle prossime settimane e saranno conclusi entro il 31 maggio.

“Pensionamenti e dimissioni hanno creato una carenza strutturale di medici di famiglia, fenomeno di cui ha sofferto anche la comunità di Altavilla – ha dichiarato Danilo Grignolo, vicesindaco di Altavilla Vicentina – Grazie alla riqualificazione del centro medico, potremo contare sull’arrivo di tre nuovi medici che andranno a rinforzare il presidio sanitario sul territorio”.