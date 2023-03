Aggressione in ospedale – Infermieri: “Le misure di sicurezza da sole non bastano”

Nuova aggressione in Pronto soccorso a Vicenza (LEGGI ARTICOLO). “Le misure di sicurezza, da sole non sono sufficienti. Lo afferma Federico Pegoraro, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche.

“Fa specie constatare che dopo tutto quanto si è detto e scritto in occasione della recente aggressione ad una dottoressa in Pronto soccorso all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, a distanza di pochi giorni sia ora una nostra collega a subire le conseguenze di un gesto fortunatamente meno drammatico, ma sicuramente altrettanto pericoloso”. Federico Pegoraro, presidente dell’Ordine degli infermieri di Vicenza, va oltre la scontata condanna dell’episodio e la conseguente solidarietà alla propria iscritta: “Bene che il Questore abbia provveduto all’immediata espulsione del soggetto, che evidentemente non aveva titoli per essere nel nostro territorio, ma dato che nostro compito è curare chiunque ne abbia bisogno, ritengo sia giunto il momento di fermarsi e provare a stabilire nuovi metodi di presa in carico, quando un operatore sanitario si trova di fronte a evidenti situazioni di rischio, come sono quelle di persone il cui stato di coscienza è alterato dall’alcol o da sostanze stupefacenti. Abbiamo visto che anche la Guardia giurata presente ha subito il medesimo trattamento”. Le misure di sicurezza, insomma, da sole non sono sufficienti – afferma Pegoraro -: “La formazione degli operatori sanitari in tema di autodifesa, deve essere rinforzata anche dal punto di vista della messa in atto di misure preventive e tarata sull’individuazione delle potenziali minacce”.