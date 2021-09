Abusi e violenze su figlia e altra minore: arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Padova per violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di due minori, tra le quali la figlia.

E’ stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale euganeo.

Un’indagine, quella che ha portato alle accuse, avviata nel maggio scorso dopo la segnalazione di una psicologa dell’Azienza Ospedale di Padova alla quale una delle due minorenni, in cura per disturbi del comportamento alimentare, aveva riferito di essere stata vittima di molestie di natura sessuale da parte dell’uomo, padre di una sua amica.

Una forma di violenza che aveva subito dall’età di 10 anni- La ragazza, sempre parlando con la terapeuta, aveva aggiunto che l’amica le aveva confidato di essere stata oggetto a sua volta di violenza sessuale.

Con indagini e intercettazioni gli investigatori sono riusciti a ricostruire i diversi episodi di violenza, avvenuti tra il 2016 ed il 2019. La madre di una delle due ragazze, che aveva registrato di nascosto un colloquio dell’uomo con la polizia giudiziaria, per condividere il contenuto con l’altra mamma., è stata denunciata per favoreggiamento personale.

