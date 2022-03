Abilmente torna a Vicenza

La community del Do It Yourself al femminile si prepara per il nuovo appuntamento con Abilmente, il Salone delle Idee Creativedi Italian Exhibition Group, in programma al quartiere fieristico di Vicenza da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile. La kermesse più amata dal popolo di crafter, dopo i successi dei tre appuntamenti autunnali di Roma, Vicenza e Milano, torna con l’edizione primaverile dopo due anni dall’ultima occasione.

Con il suo mix vincente di offerta espositiva e contenuti esperienziali, Abilmente accoglie oltre 250 espositori italiani ed esteri e un ampio spazio dedicato all’ispirazione e ai workshop creativi fai da te. Per il pubblico materiali, strumenti e novità di prodotti, e una ricca selezione di corsi, laboratori e dimostrazioni live con le crafter più seguite e amate su scala nazionale.

LE AREE ICONICHE

Tornano a Vicenza le aree cult della “Via delle Idee” per fare il pieno di spunti creativi, dal mondo dei bijoux agli accessori, dal cucito al filato, dalle decorazioni alla carta, scrap e colore. Atteso ritorno anche per l’area “Cucito su di te- dressmaking lab”, realizzata in collaborazione con Gaia Segattini, dove le creative del settore cucito e moda DIY possono insegnare e diffondere il loro sapere, e per i laboratori di calligrafia di The Quick Lazy Dog.

FANTASIA SU CARTA E NON SOLO

In fiera a Vicenza arriva anche “Paper’n’Joy”: l’area che permette di scoprire tutte le possibili lavorazioni della carta. Largo alle creazioni di tessuto delle associazioni Passione Patchwork di Padova, Casa Patchwork e Quilting di Bassano del Grappa, Ad Maiora di Verona, Dodi Quilt di Vicenza e Quilt Italia, l’Associazione Nazionale Italiana di Patchwork, Quilting e Lavori d’Ago, ma anche con le mostre e installazioni di arte tessile. I speciale omaggio ai pois dell’artista giapponese Yayoi Kusama a cura di Associazione sul Filo dell’Arte, la mostra “Venetività” a cura di Associazione Ad Maiora, dedicata alle bellezze del Veneto, e i murales di stoffa che raccontano storie di donne e scene di vita durante il lockdown, a cura dell’Associazione Nazionale Quilt Italia.

LA PRIMA VOLTA DI DOMESTIKA

Assoluta novità è l’arrivo ad Abilmente di Domestika, community di e-learning per menti creative, che per la prima volta si presenta in una manifestazione fieristica. Con i suoi oltre 8 milioni di utenti, e da un anno in Italia, è un luogo digitale per imparare tecniche innovative legate al fai-da-te creativo. «Nella selezione degli insegnanti scegliamo artisti e professionisti che rispecchiano i valori in cui crediamo e che siano portatori loro stessi della consapevolezza che vorremmo accendere nelle persone. Con lo stesso criterio Domestika ha scelto di creare questo legame con Abilmente, punto di riferimento per la community craft, luogo fisico di esperienza inclusiva e partecipativa. Ad Abilmente portiamo il rispetto per tutti i mestieri, la convinzione dell’efficacia di un metodo di apprendimento basato sull’imparare facendo e la certezza che chiunque possa provare la gioia della propria realizzazione attraverso la creatività» dichiara Chiara Bassi, country manager Italia di Domestika.

ARTE IN FIERA E IN CITTÀ

Ma le novità non sono finite. Arriva ad Abilmente anche Viva Vittoria, un progetto nazionale di urban knitting, patrocinato dal Comune di Vicenza, che durante la manifestazione lancerà una call to action per realizzare, anche attraverso la partecipazione di visitatori ed espositori, una grande installazione tessile che a novembre 2022 verrà esposta nel centro della città.

IL MEETING ASI

Per finire, questa edizione primaverile porterà per la prima volta nel quartiere fieristico di Vicenza l’appuntamento, svolto in contemporanea con Abilmente, del Meeting Nazionale ASI – Associazione Scrappers Italia, che attirerà le appassionate della carta da tutta Italia per quattro giorni di corsi dedicati allo scrapbooking e tecniche affini. Un’avventura tra carte, colle, pennarelli, stili e colori, che dal 1° al 3 aprile sarà riservato alle socie ASI, mentre giovedì 31 marzo è prevista una giornata aperta al pubblico, che ha già registrato il sold out, per scoprire la versatilità della carta con un corso a cura di Dayana Pavanello.

La manifestazione sarà all’insegna della massima sicurezza grazie al protocollo #Safebusiness by IEG e alle normative nazionali che prevedono l’ingresso in fiera con il Super Green Pass.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.abilmente.org/it e i canali ufficiali del Salone su Facebook, Instagram, Youtube.