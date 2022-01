A4 – Camion si ribalta in autostrada, 10 km di coda e traffico in tilt

Traffico in tilt e code fino a 10 chilometri in A4 stamattina, in direzione Venezia vicino al casello di Vicenza Ovest. Podo dopo le 7 di stamane un camion si è ribaltato sulla carreggiata e ha paralizzato il traffico veicolare. Lievemente ferito e soccorso l’autista, unico coinvolto nell’incidente. Code in uscita anche a Montecchio e Montebello fino alle 10, quando il traffico è lentamente tornato alla normalità.