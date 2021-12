Incidente tra tre tir alle 16.30 di oggi, al chilometro 444 della A4 tra San Stino di Livenza e il Nodo di Portogruaro in direzione Trieste. A seguito dell’incidente il conducente di uno dei tre autoarticolati è deceduto. Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto e quindi l’uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia e dell’ingresso al casello per chi è diretto verso Trieste.