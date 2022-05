A4 – Furgone fuori strada rovesciato: 4 feriti. Traffico bloccato tra Vi Est e Grisignano (FOTO)

AGGIORNAMENTO H 10 – Alle 7:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, tra i caselli di Vicenza Est e Grisignano al km 337+800, in direzione Venezia, per un furgone trasporto operai finito rovesciato nel campo agricolo adiacente: 4 feriti. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale del SUEM al soccorso dei 4 feriti, che sono stati stabilizzati dai sanitari intervenuti con più ambulanze e l’automedica e trasferiti in ospedale a Vicenza. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.



