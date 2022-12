Grande festa anche a Vicenza ieri per la vittoria del Marocco sulla Spagna ai Mondiali in Qatar. Caroselli di auto con bandiere rosse che si sono concentrati principalmente su viale Mazzini, viale Milano, Corso San Felice, Viale Verona. Clacson impazziti per almeno tre ore. Le immagini riguardano viale Milano e via Firenze