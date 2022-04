A Vicenza la Pasqua con il Fuori Mercato

Nel fine settimana delle festività pasquali è in programma Fuori Mercato dedicato alla rinascita e al rinnovarsi. Dal 16 al 18 aprile, dalle 9 alle 19, corso Fogazzaro e piazza San Lorenzo si tingeranno di giallo, verde e arancio.

La regina di questa edizione dell’evento, organizzato dall’associazione culturale Pandora e dall’assessorato alle attività produttive, sarà la stoffa con i suoi utilizzi.

Gli espositori proporranno scatole rivestite, complementi di arredo per la casa, foulard, abiti, borse e vari accessori realizzati ad uncinetto.

Le tre giornate saranno accompagnate da un laboratorio di Kokedama che si terrà in piazza San Lorenzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Si tratta di un’antica pratica giapponese che prevede l’utilizzo e la creazione di sfere di terriccio ricoperte da muschio, veri e propri vasi naturali per le piante. Adatto anche a bambini dai 7 agli 11 anni accompagnati, non è necessaria l’iscrizione. E’ sufficiente presentarsi qualche minuto prima. Costo: 10 euro compreso il materiale.

Sarà presente anche anche uno stand di solidarietà per cani e gatti abbandonati che venderà le uova di Pasqua, a cura di associazione Il vagabondo di Vicenza.

Informazioni: associazioneculturalepandora@gmail.com