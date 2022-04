A Vicenza i giovani pianisti del Pedrollo in concerto

Torna ad aprile con due appuntamenti esclusivi “Primo Movimento – I giovani pianisti del Pedrollo”, la rassegnapromossa dalle Scuole di Pianoforte dei proff. Luca Fortunato Marra, Federica Righini, Daniele Roi, Cristina Stella, Marco Tezza, Jolanda Violante, Riccardo Zadra, dedicata ai più promettenti studenti dello strumento, con l’intenzione di fornire ai giovani musicisti ulteriori possibilità di mettersi in gioco sul palcoscenico e offrire al pubblico una dimostrazione delle eccellenze del Conservatorio di Vicenza. Il primo concerto, in programma domani (giovedì 14 aprile 2022), alle ore 17.00, presso la Sala “Marcella Pobbe” di Contra’ San Domenico, apre con la Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani D. 940 di Franz Schubert (1797-1828), proposta da Manuel Loreni e il docente Daniele Roi. Risalente agli ultimi mesi di vita del compositore e pubblicata postuma, l’opera esprime ai massimi livelli il genio schubertiano e lo spirito romantico, quattro movimenti in una libera forma di sonata che scorrono su un’onda creativa inarrestabile e alimentata dai sentimenti. Segue Marco Cassol con “Une Barque sur l’Ocean”, terzo brano della raccolta pianistica“Miroirs” di Maurice Ravel (1875-1937), evocativo, attraverso gli arpeggi e le larghe melodie, del flusso delle correnti oceaniche. Si tratta del movimento più lungo e tra quelli più tecnicamente impegnativi della raccolta. A chiudere due pezzi eseguiti da Riccardo Atanasio: lo Studio n. 11 “Pour les arpèges composés” da gli Études L 136 di Claude Debussy (1862-1918), dedicati a Chopin e considerati i suoi capolavori tardivi, estremamente difficoltosi da suonare, e la Piano Sonata di Leonard Bernstein (1918-1990), lavoro giovanile ma già ampiamente dimostrativo del talento del compositore. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite la piattaforma Evenbrite. Obbligatori per accedere Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.