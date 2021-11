A Vicenza c’è Pescare Show 2021, fino a domenica

Ha preso il via oggi Pescare Show 2021, il Salone della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group (IEG). Fino a domenica 28 novembre nel quartiere fieristico di Vicenza si affiancano eventi esperienziali, dimostrazioni e prove pratiche di lancio, la costruzione live di esche artificiali, oltre a dibattiti e convegni ospitati nella Fishing Arena.

Tra i temi affrontati nella giornata di apertura le conseguenze giuridiche, politiche ed economico-sociali del bracconaggio ittico, in un incontro a cura di FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, partner della manifestazione, e la conservazione e gestione della specie ittica del persico trota, in un evento a cura di Italy B.A.S.S. Nation. Spazio anche alla digitalizzazione del settore con soluzioni come Hooking App, per gestire i permessi e le battute di pesca, o Wild Society App, ecosistema social che mette in contatto i pescatori sportivi con gli esperti locali per organizzare uscite di pesca in ogni parte del mondo. Nel weekend in programma dibattiti sulla carta ittica regionale e sull’immissione di specie alloctone alla presenza dell’Assessore alla Pesca della Regione Veneto Cristiano Corazzari, la legge sulla pesca sportiva in mare e la salvaguardia degli ecosistemi marini.

In fiera novità dal mondo della pesca come le canne leggere di nuova generazione con manici curvi in carbonio personalizzabili (Sunrise), gli stampi per piombi da pesca di qualsiasi misura (Rekord Fishing) oltre a una selezione di componentistica, attrezzature e abbigliamento per praticare le tante tecniche che appassionano gli sportivi. Dal mondo della nautica approdano a Vicenza gli ultimi ritrovati dell’elettronica, dai motori elettrici (Commerciale Selva) ai radar marittimi dal design innovativo (Raymarine), dalle imbarcazioni pensate anche per chi non possiede patente nautica (Honda Marine) a quelle ideate per affrontare qualsiasi condizione d’onda nel Mediterraneo (Suzuki).

Al via anche le dimostrazioni live delle aziende nelle casting pool, i corsi per bambini e principianti, i laboratori degli artigiani costruttori di mosche nell’area dedicata alla Fly Tying Experience.Per gli agonisti la presentazione dei campionati mondiali FIPSAS che si terranno in Italia nel 2022 e numerose premiazioni: dal primo Big Game Pescare Show ai campionati “Trova il tuo Talento” per la Trout Area e lo Street Fishing, dalle competizioni di Bass Fishing, del Match Fishing Cup e dell’Italian Master a Ostellato alla Street Fishing Competition.

Il programma completo delle attività è consultabile su www.pescareshow.it

Al seguente link è disponibile un breve girato della giornata di apertura della manifestazione: https://bit.ly/3nWdFu0

ABOUT PESCARE SHOW

È il Salone della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. L’evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico. Quando: da venerdì 26 a domenica 28 novembre 2021 (dalle 09.00 alle 18.00). Dove: Quartiere Fieristico IEG di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16 – 36100 Vicenza). Maggiori informazioni: www.pescareshow.it; Facebook: www.facebook.com/pescare.show; Instagram: www.instagram.com; YouTube: www.youtube.com; #pescareshow21.