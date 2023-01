A Noventa Vicentina 2 posti per il Servizio Civile

2 posti disponibili per Noventa Vicentina

Con l’apertura del Bando per il Servizio Civile Universale 2022, l’Amministrazione comunale di Noventa Vicentina ha deciso di aderire nuovamente all’importante iniziativa partecipando con due progetti, Rete Nuovo Veneto e Rete Veneto Digitale che vedranno assegnati due posti tra i giovani applicanti. Il Servizio Civile offre la possibilità di unire l’impegno sociale con l’esperienza lavorativa, a sostegno della cittadinanza e costruendo delle solide basi per il futuro professionale. Possono fare richiesta tutti coloro di un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e che non abbiano svolto il servizio in precedenza. Per presentare la domanda basta collegarsi al sito domandaonline.serviziocivile.it a cui si accede tramite SPID e scegliere il progetto di preferenza. Le scadenza per presentare le domande è il 10/02/2023 alle ore 14,00.