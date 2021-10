A novembre al cinema con 3 euro, ecco quando e dove

Forte del successo raggiunto nel mese di ottobre, dove ha visto coinvolte venticinque sale, con oltre novanta titoli per un totale di duecentocinquanta proiezioni e tredicimila presenze complessive, prosegue in Veneto anche nel mese di novembre l’appuntamento settimanale con “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Tutti i martedì del mese, la rassegna consentirà al pubblico di vedere le ultime uscite cinematografiche, insieme a opere alternative ai grandi circuiti commerciali, accompagnate anche dal commento di un esperto.

In questo martedì 2 novembre, due sono le proposte del Multisala Roma di Vicenza. Alle 19.10 inizia la proiezione di “Una notte da dottore” (Italia 2021, 100’) di Guido Chiesa. Pierfrancesco Mai, 65 anni, è un dottore che lavora come guardia medica notturna. Una notte ha un fortuito incidente con Mario, un rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Mario non si fa nulla, ma la sua bici è distrutta. A causa dell’impatto, Pierfrancesco vede, invece, riacutizzarsi la sua perenne sciatalgia e non può più guidare. I due rischiano di perdere il lavoro, ma al dottore viene un’idea che salva entrambi: Mario, “guidato” a distanza da Pierfrancesco tramite un auricolare, andrà a fare le visite al posto suo e con l’auto del medico faranno anche le consegne a domicilio. Alle 19.15 e 21.30 segue “A Chiara” (Italia 2021, 12’) di Jonas Carpignano, Vincitore dell’Europa Cinema Label alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2021. La protagonista sente che c’è qualcosa che non va. Ha degli strani presentimenti che non riesce a spiegare alla madre e alla sorella. Durante la notte, dopo aver sentito una concitata discussione fra i suoi genitori e dopo avere assistito a un episodio sconcertante, il suo mondo comincia a ribaltarsi e le sue sicurezze a venir meno. Realtà e sogno si confondono e la sua vita sarà cambiata per sempre.

Il Cinema Odeon, sempre in città, punta, alle 16.00, 18.00 e 20.30, su “Il matrimonio di Rosa” (Spagna, Francia 2020, 97’) di Icíar Bollaín, film vincitore nelle categorie Miglior attrice non protagonista e Miglior canzone ai Premi Goya 2021. All’età di 45 anni, Rosa si rende conto di non essere mai stata padrona della sua vita e di aver sempre messo le esigenze degli altri davanti alle proprie. Un giorno, stanca di essere sempre data per scontata, annuncia alla famiglia che presto convolerà a nozze. Tutti restano a bocca aperta …e la domanda che le rivolgono è: ma con chi? Rosa prova a mantenere il segreto attorno allo sposo, ma la curiosità è contagiosa e il misterioso matrimonio sarà presto sulla bocca di tutti.

In provincia, al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa, troviamo, alle 17.45 e alle 20.00, “Ariaferma” (Italia, Svizzera 2021, 117’) di Leonardo Di Costanzo. In un carcere in via di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi, il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l’attesa li porta a dare sempre meno importanza alle regole.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

