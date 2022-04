A Lonigo aperto il “Centro Sollievo… 1, 2, 3 Insieme”

Un luogo aperto per incontrarsi e passare del tempo insieme, dedicato a chi convive con l’Alzheimer e la demenza senile: da oggi è realtà a Lonigo, con il “Centro Sollievo 1 2 3 Insieme”, grazie ad A.M.A. Ovest Vicentino e al patrocinio di Ulss 8 Berica e Comune di Lonigo.

Presso il Centro Diurno socioculturale di via Fiume 39, infatti, ogni venerdì dalle 9 alle 11.30, a partire proprio da oggi, saranno presenti professionisti e volontari che accoglieranno le persone con Alzheimer e demenza senile, per passare qualche ora lieta di aggregazione e condivisione.

“Grazie alle figure presenti gli ospiti del centro potranno passare dei momenti di lettura, di gioco delle carte ma anche di dialogo interpersonale e di attività motoria – spiega l’assessore al sociale Sandra De Marzi – insomma, un centro per la socialità, per ravvivare la memoria e anche per sollevare un po’ le famiglie”. Il servizio è gratuito (non è compreso il trasporto). “Da oggi questo luogo è a disposizione, gratuitamente e ogni venerdì, delle famiglie che ne hanno bisogno – conclude De Marzi – nell’ottica dell’aiuto reciproco e del benessere per tutta la collettività”. Per tutte le informazioni contattare il 3472399986 o visitare il sito www.amaovestvi.org.