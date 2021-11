A DUE STUDENTESSE IL PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DELL’AVVOCATO PRETO

Un premio di laurea per due studentesse particolarmente meritevoli, ma anche un grande momento di confronto sul ruolo delle istituzioni nazionali ed europee in un momento storico senza precedenti. Il tutto in ricordo della figura di Antonio Preto, vicentino, personalità di spicco che ha svolto importanti incarichi a livello nazionale ed europeo.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Fare Meglio”, si è tenuto questa mattina presso la sede universitaria di viale Margherita a Vicenza, alla presenza di una platea davvero prestigiosa.

Dopo i saluti del Sindaco, il programma ha visto infatti gli interventi di Antonio Tajani, europarlamentare e Vicepresidente del PPE; Mario Nava, Direttore Generale della Commissione Europea – DG Supporto alle riforme strutturali (DG Reform); Fabrizio Dalle Nogare, Direttore degli Affari Generali e Compliance della Fondazione Ugo Bordoni; Massimo Baldinato, Vice Presidente per le Relazioni Internazionali presso Leonardo spa; Roberto Volpe, Presidente di URIPA e Presidente dell’Associazione “Fare Meglio”; Arrigo Abalti, in qualità di delegato per la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

A conclusione dell’evento si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi di laurea, assegnati ad Anna Cracco, di Sovizzo, e Chiara Zecchini, di Verona, che hanno conseguito la laurea magistrale rispettivamente in Giurisprudenza e in International Economics and Business Management (corso quest’ultimo che come noto ha sede a Vicenza), entrambe presso l’Università di Verona: la prima con una tesi sui “Più recenti sviluppi del private enforcement del diritto della concorrenza dell’Unione Europea e i loro riflessi nell’Ordinamento Giudico Italiano”, la seconda con una tesi dal titolo “Sharing business models under the lenses of the European Court of Justice: the Uber and Airbnb cases”

La consegna dei premi si è tenuta alla presenza della signora Alessandra Gonzo Preto, vedova dell’avv. Antonio Preto, in memoria del quale l’Associazione “Fare Meglio” ha appunto istituto il premio di laurea.

«Dopo la prematura scomparsa di Antonio Preto – spiega Roberto Volpe – un gruppo di amici, con i quali ha condiviso e maturato, in età giovanile e nel comune impegno politico, una forte amicizia, ha costituito in suo ricordo questa piccola Associazione. Insieme, abbiamo voluto ricordare la sua figura istituendo un premio di laurea».

L’avv. Preto, prematuramente scomparso nel 2016, fin dal 1992 è stato per anni un importante funzionario all’interno delle Istituzioni dell’Unione Europea, mantenendo sempre viva la sua attenzione per la comunità veneta e vicentina, per poi essere eletto nel giugno 2012 in Senato, e quindi svolgendo l’incarico di Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).