600 giovanissimi vicentini verso Roma per Pasquetta: tutti a Piazza San Pietro

È una proposta strong quella dell’Ufficio di Pastorale giovanile della diocesi di Vicenza, in collaborazione con la Fondazione Homo Viator-San Teobaldo.

Un pellegrinaggio H24 quello che porterà gli adolescenti (dai 14 ai 17 anni) vicentini a Roma, in piazza San Pietro, all’incontro voluto da papa Francesco per il giorno di Pasquetta. Partenza da Vicenza alle 6 del 18 aprile, ritorno previsto alle 7 del giorno dopo: 11 pullman e due furgoni.

La “tirata” non ha scoraggiato i ragazzi che, tra accompagnati e accompagnatori, si sono iscritti in 600. «Una risposta come questa ci dice che i ragazzi hanno voglia di stare insieme, soprattutto dopo due anni di fermo dovuti alla pandemia. Ma alle spalle ci sono anche gli adulti, i genitori, che hanno incoraggiato i figli ad iscriversi, per tornare ad uscire di casa partecipando ad un’esperienza forte com’è la preghiera con il Papa – dice don Riccardo Pincerato, direttore Ufficio diocesano di pastorale giovanile -. È particolarmente significativo il fatto che è la prima volta che il Papa invita una fascia particolare di età, dopo la pandemia. Abbiamo ancora negli occhi l’immagine commovente del Santo Padre che prega in una piazza San Pietro totalmente vuota. Due anni dopo, dal vuoto si passa all’allegro schiamazzo degli adolescenti, che rappresentano la speranza, e ci possono aiutare a capire quale modello di Chiesa futura costruire».

«A questo incontro i ragazzi, pellegrini dell’oggi, arriveranno a piedi da Monte Mario – spiega don Raimondo Sinibaldi, presidente Fondazione Homo Viator-San Teobaldo -. Potranno così sperimentare la bellezza del camminare insieme. Percorreranno i 5, 6 chilometri che si snodano lungo la ciclovia che porta al monte Ciocci. Questo sentiero si sviluppa lungo la via di cultura e di fede Romea Strata e la via Francigena (che in questo tratto convergono), attraversa Roma in maniera laterale, fino ad arrivare ad un punto panoramico immerso nel verde, dal quale si vede la Basilica di San Pietro in tutto il suo splendore. Il percorso, che richiederà circa un’ora e mezzo di cammino, sarà scandito da momenti di preghiera e riflessioni».

All’arrivo in piazza San Pietro, ci sarà un momento di animazione collettiva organizzato dalla Pastorale giovanile nazionale. Tutti gli adolescenti italiani potranno vivere un’esperienza di comunione fraterna. Alle 17 sopraggiungerà papa Francesco, che si intratterrà a dialogare e a pregare con i giovani fino alle 19.30. Successivamente, ci sarà una breve visita della città, prima di riprendere la strada di casa.