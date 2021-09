6 positivi in una classe elementare: tamponi per 120 tra alunni e personale

La classe è stata posta in quarantena. Domani e domenica saranno sottoposti

a tampone gli alunni delle altre classi dell’Istituto, oltre al personale scolastico

Il Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’ULSS 7 Pedemontana comunica che tramite indagine epidemiologica –

avviata a seguito di un alunno risultato positivo – sono stati individuati 6 casi positivi (5 alunni e 1 insegnante)

in una classe della scuola primaria di Belvedere di Tezze sul Brenta; ulteriori 7 tamponi hanno dato esito

indeterminato e saranno ripetuti.

Alla luce di questi risultati, è stata disposta la quarantena dell’intera classe. Inoltre, in considerazione della

presenza nella altre classi dell’istituto di fratelli e sorelle degli alunni risultati positivi, il SISP ha stabilità di

sottoporre a tampone, nelle giornate di domani e domenica, tutti gli alunni e il personale della scuola (circa

120 in tutto).