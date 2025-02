5° Trofeo GrumoLove, ecco i titoli veneti di cross

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Massimo Guerra (Atl. Vicentina) e Margherita De Mattia (Atl. Mogliano) sono i nuovi campioni regionali assoluti di cross. Hanno vinto il titolo oggi – domenica 16 febbraio – a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) nella quinta e ultima prova della stagione veneta sui prati. Guerra ha dominato la prova maschile sui 10 km, chiudendo in 31’37”. Argento per Giacomo Esposito (Atl. San Biagio), 31’55”, e bronzo per Daniel Turco (Vicenza Marathon), 31’58”. Sesto Nicolas De Lorenzi (Vittorio Atletica), cui è andato il titolo regionale promesse. Margherita De Mattia si è imposta, a sorpresa, sugli 8 km della gara femminile. La trevigiana è giunta al traguardo in 30’06”, cogliendo il primo successo del suo inverno e precedendo Anna Frigerio (Assindustria Sport, 30’16”) e Miriam Sartor (Atl. Ponzano, 30’22”). Titolo regionale promesse a Federica Pranovi (Assindustria Sport), ottava assoluta. Gli altri titoli regionali maschili sono andati a Pietro Galati (Assindustria Sport) tra gli juniores e Tommaso Gerardini (Gs Quantin Alpenplus) tra gli allievi. In campo femminile, vittorie per Leila Colussi (Ana Atl. Feltre) tra le juniores e Beatrice Vedovato (Atl. Mogliano) tra le allieve. Il 5° Trofeo Grumolove, ormai un classico dell’inverno veneto, era anche valido come terza e ultima prova del campionato regionale assoluto di società, rassegna dominata dall’Atletica Vicentina che ha vinto quattro titoli di categoria su sei (seniores/promesse maschili, juniores maschili, allievi e allieve), primeggiando anche nelle due classifiche generali (uomini e donne). Gli altri due titoli di categoria sono andati all’Atletica Ponzano, leader con le donne nella classifica seniores/promesse, e ad ATL-Etica San Vendemiano, prima nella graduatoria femminile juniores. Titoli regionali giovanili ad Ariele Olivi (Veneto Special Sport) tra i cadetti, a Giorgia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto) tra le cadette, a Luca Formentin (Fiamme Oro Padova) tra i ragazzi e a Sofia Aurelia Di Tos (Atl. Jesolo Turismo) tra le ragazze.

CLASSIFICHE. Settore assoluto. UOMINI. Seniores/promesse (10 km): 1. Massimo Guerra (Atl. Vicentina) 31’37”, 2. Giacomo Esposito (Atl. San Biagio) 31’55”, 3. Daniel Turco (Vicenza Marathon) 31’58”, 6. Nicolas De Lorenzi (Vittorio Atletica) 32’12” (campione regionale promesse). Società (di giornata): 1. Atl. Vicentina 169, 2. Vittorio Atletica 168, 3. Trevisatletica 105. Società (finale): 1. Atl. Vicentina 332, 2. Vicenza Marathon 324, 3. Trevisatletica 293.

Juniores (8 km): 1. Pietro Galati (Assindustria Sport) 26’56”, 2. Alessio Reato (Atl. Biotekna) 27’07”, 3. Raffaele Faronato (Coin Venezia) 27’10”. Società (di giornata): 1. Assindustria Sport 153, 2. Atl. Vicentina 121, 3. Coin Venezia 116. Società (finale): 1. Atl. Vicentina 369, 2. Assindustria Sport 327, 3. Coin Venezia 288.

Allievi (5 km): 1. Tommaso Gerardini (Gs Quantin Alpenplus) 16’20”, 2. Giovanni Grespi (Coin Venezia) 16’50”, 3. Alessandro Michieletto (Audace Noale) 16’56”. Società (di giornata): 1. Atl. Vicentina 199, 2. Gs Quantin Alpenplus 139, 3. Vittorio Atletica 138. Società (finale): 1. Atl. Vicentina 392, 2. Vittorio Atletica 283, 3. Gs Quantin Alpenplus 273. Società (generale): 1. Atl. Vicentina 957, 2. Vittorio Atletica 723, 3. Assindustria Sport 565.

DONNE. Seniores/promesse (8 km): 1. Margherita De Mattia (Atl. Mogliano) 30’06”, 2. Anna Frigerio (Assindustria Sport) 30’16”, 3. Miriam Sartor (Atl. Ponzano) 30’22”, 8. Federica Pranovi (Assindustria Sport) 32’12” (campionessa regionale promesse). Società (di giornata): 1. Atl. Ponzano 76, 2. Assindustria Sport 52, 3. Atl. Vicentina 43. Società (finale): 1. Atl. Ponzano 185, 2. Assindustria Sport 99, 3. Atl. San Biagio 87.

Juniores (6 km): 1. Leila Colussi (Ana Atl. Feltre) 22’47”, 2. Maddalena Vedova (Coin Venezia) 23’17”, 3. Chiara Padoin (ATL-Etica San Vendemiano) 23’31”. Società (di giornata): 1. ATL-Etica San Vendemiano 54, 2. Atl. Vicentina 43, 3. Ana Atl. Feltre 30. Società (finale): 1. ATL-Etica San Vendemiano 168, 2. Atl. Vicentina 110, 3. Ana Atl. Feltre 103.

Allieve (4 km): 1. Beatrice Vedovato (Atl. Mogliano) 15’35”, 2. Margherita Vedovato (Atl. Mogliano) 15’42”, 3. Lavinia Bigolin (Atl. Vicentina) 15’45”. Società (di giornata): 1. Atl. Vicentina 91, 2. Cus Padova 72, 3. Atl. Mogliano 60. Società (finale): 1. Atl. Vicentina 220, 2. Cus Padova 139, 3. Atl. Mogliano 120. Società (generale): 1. Atl. Vicentina 350, 2. ATL-Etica 210, 3. Cus Padova 203.

Settore promozionale. Cadetti (3 km): 1. Ariele Olivi (Veneto Special Sport) 10’01”, 2. Edoardo Sanson (Atl. Ponzano) 10’02”, 3. Samuele Faneo (Gs Quantin Alpenplus) 10’11”.

Ragazzi (2 km): 1. Luca Formentin (Fiamme Oro Padova) 7’36”, 2. Nicolas Antonutti (Atl. Insieme Verona) 7’41”, 3. Jacopo Trevisson (Gs La Piave 2000) 7’46”.

Cadette (2 km): 1. Giorgia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 7’25”, 2. Viola Bizzotto (G.A. Bassano 1948) 7’29”, 3. Emma Prevedello (Assindustria Sport) 7’32”.

Ragazze (1,5 km): 1. Sofia Aurelia Di Tos (Atl. Jesolo Turismo) 5’55”, 2. Bianca Rossi (Atl. Sernaglia) 5’56”, 3. Camilla Fanti (Atletica Adige) 5’57”.