30enne vicentino senza patente fugge all’alt, aggredisce carabinieri e polizia locale: arrestato

Un 30enne residente ad Orgiano (Vicenza), S.B., è stato arrestato dai carabinieri di Sossano sabato 18 settembre alle 18 dopo un inseguimento e qualche momento concitato. Il giovane non si è fermato all’alt dei militari mentre si trovava ad Orgiano. E’ stato quindi inseguito e la centrale operativa ha chiesto supporto del Comando di Polizia Locale Basso Vicentino che aveva una pattuglia nella zona in cui il 30enne si stava dirigendo e lo ha fermato in via Perara a Sossano, poco dopo sono arrivati anche i carabinieri. Il giovane ha reagito aggredendo prima un agente di polizia locale e poi due carabinieri (procurando ai due militari e all’agente lesioni giudicate guaribili in 5 giorni). E’ stato arrestato e dovrà rispondere di diversi capi d’accusa per direttissima: violenza, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente (che gli era stata sospesa), porto abusivo di oggetti atti ad offendere (aveva nel bagagliaio un bastone di plastica con anima di metallo). Aveva con sé 0,3 grammi di eroina. Il 30enne è già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. E’ stato posto agli arresti domiciliari.