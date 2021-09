29enne vicentino rischia l’annegamento a Caorle: salvato e portato in ospedale in gravi condizioni

Un 29enne di Marano Vicentino ha rischiato l’annegamento a Caorle l’altro ieri, mentre stava nuotando . E’ stato salvato da un militare della Capitaneria di porto in feri ed è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Venezia. Il giovane era andato a trovare degli amici e stava facendo il bagno dove l’acqua era profonda circa due metri fra la torretta 38 e la torretta 39. Il militare che stava facendo il bagno poco lontano non l’ha più visto. E’ riuscito a recuperarlo e portarlo in spiaggia, dove gli è stato praticato un massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’eliambulanza.