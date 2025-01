Lupi nel vicentino: sfide e soluzioni per una convivenza pacifica, un incontro pubblico

SCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La convivenza tra lupo e uomo è una sfida crescente nel territorio vicentino, che richiede risposte concrete per garantire un equilibrio che tuteli entrambi. Su input del Comune di Montebello Vicentino, Provincia di Vicenza e Regione Veneto organizzano un incontro aperto a tutti, che si terrà venerdì 17 gennaio alle ore 20 nell’aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado “A. Pedrollo” (Via Gentile, 7) a Montebello Vicentino.

La presenza del lupo si è finora registrata in 40 comuni vicentini. Gli ultimi dati disponibili parlano di circa 80 lupi e 7 branchi accertati, ma risalgono a qualche mese fa e soprattutto non tengono conto dei numerosi cuccioli. E’ invece certo il numero delle predazioni da parte del lupo di animali domestici o da allevamento: se nel 2023 si contavano 100 casi, nel 2024 se ne sono registrate 193. Quasi il doppio.

L’incontro sarà occasione per approfondire le problematiche legate alla crescente presenza del lupo nel vicentino e per cercare soluzioni pratiche e sostenibili per una convivenza pacifica.

Il sindaco di Montebello Vicentino, Dino Magnabosco, darà il benvenuto ai partecipanti.

Interverranno:

• Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto;

• Emanuele Pernechele, esperto in Politiche dell’UE per la montagna della Regione Veneto;

• Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza;

• Gianluigi Mazzucco, comandante della Polizia Provinciale di Vicenza;

• Moreno Marsetti, vicepresidente della Provincia di Vicenza con delega alla Polizia Provinciale.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Marco Scorzato.

“Visto che il fenomeno dell’avvistamento di lupi interessa diverse zone del vicentino -dichiara il sindaco Magnabosco- ci è sembrato utile e interessante lanciare alla Provincia l’idea di un incontro su questo tema. Il confronto con gli esperti ci permetterà di avere il quadro della reale situazione e degli eventuali interventi da attuare.”

“La presenza del lupo non è più confinata alle aree di montagna, ma si registra sempre più a ridosso dei centri abitati – afferma Nardin – per questo è fondamentale che le istituzioni siano pronte a supportare i cittadini con soluzioni concrete. Dobbiamo imparare a convivere con questa specie, ma non possiamo esimerci dal richiedere anche un intervento del Governo e dell’Unione Europea per ottenere strumenti e indicazioni specifici su come contenere le predazioni, che stanno diventando una minaccia per la sicurezza e l’economia locale.”

L’eccessiva presenza dei lupi ha conseguenze sia dal punto di vista sociale, con l’aumento della percezione di insicurezza, sia dal punto di vista economico. Il fenomeno incide su due importanti fonti di reddito del territorio vicentino: quella turistica e quella agricola dell’allevamento. Quanto agli alpeggi, la situazione è ormai diventata insostenibile per i gestori delle malghe, con il conseguente fenomeno di abbandono del territorio montano, che aumenta il rischio idrogeologico.

La preoccupazione di chi è stato testimone di predazioni è palpabile. Il vicepresidente Marsetti, accompagnato dalla Polizia Provinciale, è impegnato in sopralluoghi sul territorio, nelle aziende agricole e negli allevamenti, per confrontarsi sulle misure di protezione da lupo e sulla loro efficacia.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini.