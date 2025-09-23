Atletica Ovest Vicentino domina i regionali cadette

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’Atletica Ovest Vicentino è stata la grande protagonista dei campionati regionali individuali under 16 andati in scena lo scorso week-end a San Biagio di Callalta. Tre ori, due argenti e molti piazzamenti di rilievo hanno portato il team di Montecchio Maggiore, presieduto da Roberto Mistorigo a prevalere nel medagliere femminile che vede con tre ori anche l’Atletica Bovolone (con un argento) e l’Atletica Ponzano (con tre bronzi).

La protagonista assoluta è stata senza dubbio Leo Grace Odje che ha dominato sia gli 80 metri (in 10”28, seconda Olivieri Assindustria PD con 10”39) sia i 300 metri dove si è imposta nei confronti di Ludovica Dambruoso (Valley Team) in 40”79 contro il 41”32 della valdagnese. La poliedrica atleta voluto così celebrare il compleanno del coach Diego Zocca regalandogli un rientro alle gare di velocità dopo un anno dedicato al superamento definitivo di alcuni problemi muscolari. Stagione che l’ha costretta a cimentarsi su specialità “alternative” dove ha comunque lasciato di tutti di stucco sia nel getto del peso (con oltre 10 metri di primato ai societari) e nel salto in lungo da fermo dove con 2m72 ha stabilito una sorta di primato nazionale under 20, pur da quindicenne. Nei 300 in gara anche l’ottima Dalida Chimento (tecnico Zocca) quarta con 42”24.

L’altro oro è andato altrettanto superlativa Zoe Pretto che si è imposta nel salto triplo con la notevole misura di 11m14. L’atleta ottimamente seguita da Gabriele Rapuano, ha migliorato il proprio personale di ben 40 centimetri togliendo le speranze di vittoria a un’ottima Quagliotto (Atl. Vedelago) capace di 11m06. Il giorno prima ha tentato con tre tentativi il lungo arrivando dodicesima con 4m60, lontano dal suo primato di oltre 5 metri.

Nel corso della giornata di sabato ha fatto decisamente notizia la notevole misura di 40m90 con la quale Beatrice Boschetto ha conquistato l’argento nel martello, migliorando il personale di quasi 3 metri per conquistare il minimo per i campionati italiani di Viareggio. La giovane lanciatrice, seguita da Aldo Pedron con il supporto di un altro maestro dei lanci quale Renzo Roverato per affinare la tecnica del martello, in pochi mesi di pratica dell’atletica leggera ha già saputo conquistarsi uno spazio tra le migliori specialiste nazionali. La gara è stata vinta dall’esperta Zanon (Atletica Bovolone) che ha chiuso in 50m93 candidandosi per il podio tricolore.

Anche l’argento di Alba Pellizzari è giunto in circostanze molto simili a quelle della Odje. Per lei il ritorno alle gare sugli 80 e sugli 80hs è giunto dopo i due titoli nazionali CSI della scorsa settimana con la maglia dell’Atletica Arzignano. Negli 80 ostacoli l’argento è arrivato con il significativo crono di 12”23 (vittoria per Ester Bianchin Atl. Bovolone 11”86) dopo che nella prima giornata era stata quarta anche negli 80 piani vinti dalla Odje, dove è giunta nona peraltro Angelica Bello, nonostante un problema muscolare che le ha impedito poi di essere in gara anche sui 300. Un recupero importantissimo per la Pellizzari, anche lei seguita da Zocca, in vista sia dei campionati italiani cadette previsti a inizio ottobre.

Mastica un po’ amaro Aurora Pasetto giunta ai piedi del podio nell’alto con 1m53. L’atleta seguita da Rapuano è stata autrice di una stagione davvero splendida dove ha costantemente superato quota 1m56 che poteva garantirle l’argento (andato alla cassolese Orso) con la conseguita a quota 1m63 alla Omofonmwan delle Fiamme Oro Pd. Nell’alto splendida la prova di Emma Marchelluzzo (tecnico Rapuano), che al primo anno di categoria giunge settima con l’importante misura di 1m49. Nella marcia ottima la prestazione di Eva Pellizzaro, settima in 18’23” con un bel miglioramento del primato personale. Nel mezzofondo importanti riscontri per Caterina Lovato, seguita da Giuliano Boschetti, che si migliora sia nei 1000, sesta con 3’15”87 (3’20 precedente primato) sia nei 2000 dove giunge settima (7’20”, 3 secondi di miglioramento del pb).

Nelle due distanze con lei anche la compagna verde-vestita Khadidja Bouzerna (3’30” e 7’58”). Beatrice Cavazza Ceccato è risultata ventunesima negli 80 e ventinovesima nei 300.

Tra i maschi Mario Sean Dardano ha conquistato l’undicesimo posto nei 300 (38”62) e il dodicesimo negli 80 metri (9”85) al primo anno di categoria, crono interessanti per accedere alle finali del prossimo anno. Negli 80 ventottesimo in 10”14 Jacopo Pretto, gemello di Zoe.

Dando uno sguardo al medagliere complessivo, tenendo conto della consistenza femminile, il team del presidente Mistrorigo non sfigura nemmeno in tale contesto risultando al secondo posto, avendo conquistato i 4 ori la sola Atletica Ponzano (con 4 bronzi totali) e raggiunto i tre il CSI Vicenza grazie principalmente ai risultati maschili (con 1 argento e 4 bronzi combinando cadette e cadetti). Una soddisfazione anche per i partners come Banca delle Terre Venete, We_Beat Centri Fitness, Gruppo Autovega, Euroventilatori, GiSport e RS work//promotions, al fianco di questo club che conta sull’attività strategica di Atletica Arzignano e sullo sviluppo del polo di Montecchio Maggiore in corso d’opera dopo la riqualificazione della pista al Polisportivo Cosaro.

Si attendono ora le convocazioni della rappresentativa regionale dove l’Ovest Vicentino potrebbe avere più di una titolare e comunque la presenza di altre a titolo individuale. L’impresa delle cadette arriva dopo il brillantissimo sesto posto ottenuto ai societari di San Bonifacio in giugno (senza i contributi diretti di Odje e Pelizzari tra velocità e ostacoli) e porta tanta positività anche in Atletica Pedemontana Veneta dove le stesse saranno protagoniste della squadra allieve 2026 dove si uniranno le forze del Marconi Cassola, che porterà in dote tra le altre Veronica Orso, argento nell’alto a San Biagio e della Novatletica Schio.