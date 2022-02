22enne cade in bici sugli Euganei: interviene il Soccorso Alpino

Attorno alle 17 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Padova, per un ciclista caduto in mountain bike, scendendo con un amico lungo una pista del Monte Cecilia. M.T., 22 anni, di Sant’Elena d’Este (PD), che era stato sbalzato in avanti e aveva riportato un sospetto trauma alla spalla, è stato raggiunto in una mezz’ora da cinque soccorritori partiti a piedi dalla strada. Dopo avergli prestato assistenza, anche grazie alla presenza di un’infermiera della Stazione, l’infortunato è stato stabilizzato, caricato in barella e trasportato per oltre un chilometro fino all’ambulanza.