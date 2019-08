VIOFF porta “La Scala” a Vicenza

VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro September, si prepara ad approdare di nuovo in città. Grazie alla fruttuosa collaborazione fra il Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group, dal 6 all’8 settembre la città si tinge di oro per accogliere la terza edizione di VIOFF, che avrà titolo Golden Arts: una tre giorni interamente dedicata al mondo dell’arte in tutte le sue sfaccettature. Tra gli eventi da segnalare, sabato 7 settembre un imperdibile spettacolo dei primi ballerini e solisti del Teatro alla Scala di Milano si terrà in Piazza dei Signori alle ore 21. Gli artisti si cimenteranno in una serie di eleganti coreografie in celebrazione delle Golden Arts, a cui farà seguito il Gala di danza classica e neoclassica con estratti dal repertorio di Rudolf Nureyev.. L’evento sarà libero ed aperto a tutti!