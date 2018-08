VICENZA – 1.000 euro per raccontare “I Ferrovieri”

Scatta il conto alla rovescia per il bando del progetto “Working Title Film Festival @ Ferrovieri”: i giovani registi under 35 residenti in Italia hanno ancora un mese di tempo per presentare la propria candidatura. I termini scadono il 1 settembre. I tre giovani filmmaker selezionati saranno chiamati a girare ciascuno un cortometraggio documentario sul quartiere Ferrovieri di Vicenza e sulle sue tante storie che riguardano il lavoro di ieri, oggi e domani. Ai registi che realizzeranno i corti sarà riconosciuto un compenso di 1000 euro lordi. Nei fine settimana del mese di ottobre saranno organizzati alcuni incontri aperti alla cittadinanza in diversi luoghi del quartiere, per raccogliere testimonianze e riflessioni sul quartiere e le sue storie di lavoro. I registi saranno chiamati a partecipare agli incontri, e anche sulla base delle suggestioni raccolte ideare e realizzare entro la fine dell’anno i loro film. L’organizzazione coprirà le spese di pernottamento per i periodi di residenza artistica a Vicenza. In parallelo, il bando è aperto anche per selezionare alcuni film, realizzati sempre da registi under 35 residenti in Italia, sul tema del lavoro in rapporto alle periferie urbane, in senso geografico, ma anche sociologico, da proiettare nel corso della rassegna cinematografica. I film realizzati dai tre filmmaker e quelli selezionati tramite il bando saranno proiettati nel corso di una rassegna cinematografica che sarà organizzata a Vicenza all’inizio del 2019. Le attività si svolgeranno nel quartiere dei Ferrovieri di Vicenza, principalmente al Centro sociale Bocciodromo e alla Camera del lavoro della Cgil.