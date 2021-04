VENETO – Ordine Medici di Venezia: “Si comprino le dosi sul mercato anche se più care, costa di più tenere chiuso”

In Italia “siamo rimasti indietro con le vaccinazioni rispetto a tanti altri Paesi”, ad esempio “Germania, Spagna e Francia, che stanno andando avanti meglio perché evidentemente fatto la mattina il patto europeo sono tornati il pomeriggio e hanno stretto accordi ulteriori”. Quindi ora è necessario “entrare sul mercato, costi quel che costi citando Mario Draghi, e recuperare i vaccini. Ovviamente vaccini con tutte le certificazioni e le garanzie… Compriamoli anche se ci costano un po’ di più, ci costa molto di più tenere chiuso”. Lo dichiara all’Agenzia ‘Dire’ il presidente dell’Ordine dei medici di Venezia e segretario Cimo del Veneto, Giovanni Leoni.



“Allo stato attuale quello che si deve fare è andare sul libero mercato e recuperare vaccini confermati e la nazionalità del vaccino in questa fase, basta che sia approvato da Ema, non deve importare”, continua Leoni, che per quanto riguarda lo stop a Johnson&Johnson e le limitazioni ad Astrazeneca auspica anche che si “valutino i casi di tromboembolismo per quello che sono come incidenza”, e che quindi “si facciano le verifiche necessarie e si riparta velocemente a vaccinare”.