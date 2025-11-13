Veneto – L’Intelligenza Artificiale entra negli ambulatori dei medici di base

L’Intelligenza artificiale entra nelle segreterie dei medici di base, per aiutarle nella gestione degli accessi dei pazienti, con l’avvio della sperimentazione in Veneto di un progetto nell’ambito di Tech4life, la rete innovativa per le tecnologie sulla salute della Regione Veneto (progetto Intelli-Mi), grazie a Horus Società Cooperativa Sociale.

Protagonista dell’iniziativa è l’integrazione tra “Easy Mmg”, la piattaforma gestionale per i medici di base, e l’Intelligenza Artificiale agentica “Agent Horus Ava”, specializzata nel linguaggio medico e capace di assistere il paziente durante la prenotazione delle visite, con informazioni in autonomia senza necessità di chiamate a voce o e-mail.

Il nuovo sistema, attivo dal primo gennaio prossimo, rappresenterà un alleato digitale che non mira a sostituire operatori e medici, ma a integrare il loro lavoro garantendo efficienza, sostenibilità e centralità del paziente, in risposta ai crescenti volumi di dati e alla pressione sulle risorse professionali.Ava sarà accessibile gratuitamente per i pazienti di 153 medici di medicina generale che si avvalgono dei servizi della cooperativa Horus, su un’utenza potenziale di 240.000 pazienti e con possibilità di gestire 50 conversazioni testuali contemporaneamente.

Resteranno le alternative a disposizione dei pazienti meno tecnologici, come la linea telefonica e l’e-mail.