ALBETTONE – Tragico frontale: muore un 40enne, lascia moglie e figli piccoli

Scontro frontale ad Albettone oggi pomeriggio poco dopo le 15: un tremendo schianto tra una Mercedes glc e una Volswagen ha paralizzato il traffico. Ad avere la peggio putroppo il conducente della Volkswagen, un uomo di 40 anni di origine albanese, deceduto sul colpo, nonostante l’attivazione degli airbag. Suem 118 e polizia locale sul posto. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

AGGIORNAMENTO ore 19:

Ha perso la vita Luan Hakrama di 40 anni, residente a Barbarano-Mossano in via Matteotti, sposato con tre figli. A bordo della Mercedes invece era M.F. di 52 anni di Barbarano. Secondo la ricostruzione della Polizia Locale Unione Comuni Basso Vicentino, M.F., a bordo della Mercedes proveniva da Vicenza, mentre Hakrama proveniva da Ponte Botti. Quest’ultimo appena uscito uscito dall’incrocio di Albettone, ha svoltato verso Vicenza e poco dopo ha perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta. Inevitabile l’impatto, che M.F. ha cercato di evitare spostandosi il più possibile a destra. In corso di accertamento le cause dello sbandamento dell’uomo poi deceduto.